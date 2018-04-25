Среда, 25 Апреля 2018 18:07

АрмИнфо.Конверс Банк объявляет о КешБэке в размере 25% для аргентинских вин в своей партнерской сети в рамках "Недели аргентинского вина", которая будет проводиться до 29 апреля. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, в ближайшее время будут проведены еще ряд подобных акций.

Согласно источнику, в общей сложности, в рамках КешБэк акций, объявленных Конверс Банком с 2014г., клиентам Банка было возвращено свыше 260 млн. драмов. В то же время, за каждую покупку клиенты получают Конверс Баллы, которые можно обменять на подарки в партнерской сети Банка.

Акцией КешБэк, являющейся одной из лучших, наиболее эффективных программ лояльности, направленных на поощрение клиентов, Конверс Банк с одной стороны дает возможность клиентам-картодержателям совершать выгодные покупки и экономить денежные средства, а с другой стороны, способствует активизации безналичных транзакций.

"Конверс Банк периодически осуществляет акции КешБэк и в этом плане является одним из лидеров в Армении по объему денежных средств, возвращенных клиентам. При этом, мы отличаемся не только высокой степенью периодичности подобных предложений, но и размером возвращаемой суммы - 25% КешБэка беспрецедентны для Армении", - отмечается в сообщении Банка.

С подробной информацией об акции и с партнерской сетью Банка можно ознакомиться, перейдя по ссылкеhttp://benefits.conversebank.am/hy/current­promotions/item/2018/04/19/wineweekcashback/

По данным аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе" №16, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк как по общему числу активных карт, так и по числу Visa и MasterCard входит в TOP-5. К 1 октября 2017 года банк нарастил общее число активных карт на 35,1% - до 183,8 тыс. шт. В общем числе активных карт банка на долю Visa приходится 28,2%, а MasterCard - 12,5% (22,9 тыс. шт. с годовым ростом на 44,4%). Объем пластиковых транзакций Конверс Банк нарастил за 9 месяцев 2017г на 62% годовых до 239.1 млрд драмов, заняв по этому показателю 1-ую позицию. У Банка на 1 октября 2017г насчитывается 104 банкомата и 753 собственных POS-терминала. Конверс Банк выпускает и обслуживает наравне с локальными картами ArCa также Visa и MasterCard.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%. Филиальная сеть Банка насчитывает 34 подразделения, из коих 13 расположены в Ереване, 20 - в областях Армении и 1 - в НКР.