Среда, 25 Апреля 2018 18:07

АрмИнфо. Ряд вопросов касательно сложившейся внутриполитической ситуации в Армении обсудили и.о. премьер-министра Карен Карапетян и посол США в РА Ричард Миллз.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе правительства РА, Карапетян подчеркнул важность диалога в решении внутриполитических вопросов Конституционным путем и выразил благодарность правительству РА за выраженную по этому вопросу позицию. И.о. премьера подчеркнул важность проведения президентом Армении Арменом Саркисяном консультаций в парламенте и обсуждения с внепарламентскими силами сложившейся в стране ситуации и путей выхода из нее, в том числе, посредством проведения внеочередных выборов.

В свою очередь Миллз вновь подтвердил позицию правительства США и отметил, что все процессы должны быть осуществлены в соответствии с Конституцией. При этом он добавил, что альтернативы диалогу в разрешении политической ситуации сложившейся в стране нет. "Я понимаю, что эти выборы, общественные неповиновения являются нарушением закона, и правительство обязано обеспечивать общественный порядок и безопасность по возможности хорошо. Я уверен, что путь к демократии или укреплению демократии не сводится к выбору кандидата в премьеры на площади, во время митинга", - сказал посол. При этом он подчеркнул важность диалога между политическими силами.

Раннее, лидер движения "Сделай шаг", депутат Никол Пашинян заявил, что кандидата в премьеры должен предложить народ на площади. Он также подчеркнул, что будет бойкотировать внеочередные выборы, в случае если РПА их объявит.