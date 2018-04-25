Среда, 25 Апреля 2018 17:53

АрмИнфо. Приказом и.о. премьер-министра Армении Карена Карапетяна освобожден от занимаемой должности заместитель министра транспорта, связи и ИТ Арман Хачатрян.

Согласно информации пресс-службы правительства, Арман Хачатрян освобожден по собственному заявлению.

Напомним, что 28 ноября 2016 года решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна Арман Хачатрян был назначен заместителями министра транспорта, связи и информационных технологий. Ранее он занимал должность главы Фонда развития Армении.

Сегодня сегодня утром и.о. министра спорта и по делам молодежи Грачья Ростомян подал в отставку. "Осознавая всю важность ситуации и ответственность перед каждым гражданином страны, я подаю в отставку", - заявил Ростомян.

Примечательно, что еще 22 апреля лидера протестного движения Никол Пашинян призвал "министров, глав различных госведомства, депутатов от РПА и руководителей Полиции призываю подать в отставку - не разделяйте ответственность за преступления с умирающим режимом".