Среда, 25 Апреля 2018 17:20

АрмИнфо. В Полиции Армении отреагировали на муссируемую в СМИ информацию о том, что начальник полиции РА Владимир Гаспарян провел переговоры с лидером движения "Сделай шаг", депутатом Николом Пашиняном о возможном присоединении правоохранительных сил к протестующим.

"Полиция - аполитичная структура и не может примыкать к тому или иному движению и политической единице. Полиция одна из краеугольных камней государства, гарант государственности, стабильности государства и внутренней безопасности, и действует в рамках закона. Полиция и начальник полиции не участвуют в каких-либо политических процессах и не могут поддерживать кого-либо. Призываем руководствоваться исключительно правовой и логической реальностью и не вводить в заблуждение общественность сообщениями о якобы переговорах и договоренностях", - подчеркивается в заявлении Полиции, поступившем в АрмИнфо.