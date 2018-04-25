Среда, 25 Апреля 2018 17:14

АрмИнфо.Карен Карапетян не подавал в отставку. Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщил пресс-секретарь и.о. премьер-министра Арам Араратян. “Я опровергаю эти слухи”,- заявил он.

Отметим, что в сети появилась информация о том, что Карен Карапетян в эти минуты подал в отставку.