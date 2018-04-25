Среда, 25 Апреля 2018 17:03

АрмИнфо. Турция с самого начала воспринимала нагорно-карабахский конфликт как свою проблему.

Как сообщает Анадолу, об этом на пресс-конференции, проведенной после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана и в соответствии с резолюциями ООН. Это самое большое желание Турции>, - подчеркнул турецкий лидер.

Он также заявил о намерении Анкары расширить сотрудничество в военной и оборонной сферах с Баку.