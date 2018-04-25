Среда, 25 Апреля 2018 16:55

АрмИнфо.Сегодня состоялась встреча лидера блока "Царукян" Гагика Царукяна и владельца концерта "Ташир групп" Самвела Карапетяна, находящегося в эти дни в Армении.

Согласно источникам АрмИнфо, близким к блоку "Царукян", на встрече Карапетян предложил Царукяну занять пост премьер-министра, если он согласится войти вместе с Республиканской партией в коалицию. Царукян ответил на это предложение отказом, заявив, что он уже объявил о присоединении к народному движению.

Отметим, что АрмИнфо не удалось получить официальный комментарий относительно этой встречи не в офисе компании "Ташир-групп", ни у пресс-секретарь Гагика Царукяна.