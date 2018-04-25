Среда, 25 Апреля 2018 16:55

АрмИнфо. Группа протестующих, возглавляемая лидером оппозиционного движения Николом Пашиняном, шествием направляется из административного округа Эребуни в центр города по улице Тиграна Меца. К ним только что присоединился капитан полиции Гарик Товмасян. "Призываю всех своих сослуживцев присоединиться к народу и быть рядом со своим народом", - заявил Товмасян журналистам.

Молодежь перекрыла дорогу на перекрестке улицы Туманяна и проспекта Маштоца и на зебре танцует армянский национальный танец "Кочари". Вместе с тем, часом ранее обострилась ситуация на проспекте Маштоца Еревана. Группа демонстрантов перекрыла перекресток Маштоца и улицы Пушкина, полицейские попытались подвергнуть их приводу, демонстранты перекрыли силам правопорядка дорогу. Только после того, как освободили молодого человека, митингующие разблокировали дорогу полицейской машине. Акции протеста продолжаются в различных точках республики.

В настоящее время на акцию протеста вышли также жители города Севан, Гегаркуникской области Армении. Как заявили митингующие, они протестовали и продолжают протестовать не только против премьерства Сержа Саргсяна, но и нахождения Республиканской партии "у руля".

Во втором городе Армении - Гюмри также проходят массовые акции протеста. Демонстранты проходят по центральным улицам скандируя "Отвергни Сержа, Карена>, "Никол-премьер". Примечательно, что к митингующим присоединился также бывший мэр Гюмри, депутат от блока <Царукян> Вардан Гукасян, который лишь на днях проголосовал за кандидатуру Сержа Саргсяна на посту премьера. Меж тем последний долгие годы был членом правящей РПА.

Меж тем, в настоящее время возбуждаются уголовные дела в отношении военнослужащих, принявших участие в митингах. Уголовные дела

возбуждаются сразу по двум статьям дезертирство и участие в политических процессах. Однако, лидер оппозиционеров Никол Пашинян заявил, что сам был против участия армии в демонстрациях. "Но, если это произошло, вся ответственность лежит на министре обороны Вигене Саркисяне",- заявио он.

Демонстранты перекрыли трассу, ведущую в международный аэропорт <Звартноц> города Еревана. А жители города Иджеван перекрыли дорогу, ведущую в Баграташен. Глава ноемберянской общины вместе с жителями города также присоединился к демонстрациям.