Среда, 25 Апреля 2018 16:35

АрмИнфо. Все таможенные пункты на территории Армении функционируют в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении в пресс-службе Госкомитета по доходам при правительстве РА, поступившем в АрмИнфо.

"Сегодня, депутат Национального собрания РА Никол Пашинян в ходе шествия заявил, что закрыт таможенный пункт "Баграташен". Госкомитет по доходам официально заявляет, что на данный момент не только Баграташен, но и все тамоежнные пункты на территории РА функционируют в штатном режиме", - отмечается в заявлении ГКД.

Ранее стало известно, что участники акции протеста перерыли межгосударственную дорогу Ванадзор-Баграташен, близ общины Дсег.

Также стало известно о блокировании дороги, ведущей из Еревана в столичный международный аэропорт "Звартноц". Акции протеста на территории Армении продолжаются, после отставки премьера Сержа Саргсяна, оппозиция теперь требует ухода от власти РПА и назначения "избранника народа" на пост премьера. Сам лидер движения, депутат Никол Пашинян заявил о готовности возложить на себя эту "бремя". Примечательно, что ряд партий РА, которые ранее "клялись в верности" правящей силе начинают по очереди примыкать к движению.