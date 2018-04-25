Среда, 25 Апреля 2018 16:04

АрмИнфо.Лидер движения "Сделай шаг", депутат Никол Пашинян посоветовал правящей Республиканской партии не пытаться выиграть время.

"РПА сейчас пытается выиграть время, но я бы посоветовал им не делать этого. РПА сейчас пытается назначить Карапетяна премьером, и полагает, что народ настолько наивен, что согласится поменять одного республиканца на другого", - сказал оппозиционер.

Реагируя на заявление Карапетяна о том, что премьера не выбирают на площади - это противоречит армянскому законодательству, Пашинян выразил убеждение, что Карен Карапетян не так понял его слова. "Премьер должен быть избран в Национальном Собрании, в соответствии с законом он должен быть выдвинут со стороны фракции, а до этого народ на площади должен дать на это согласие", - сказал он. При этом оппозиционер не исключил, что фракция "Елк" выдвинет своего кандидата.

На замечание, что РПА не проголосует за кандидата, предложенного "Елк", Пашинян вопрошал: "Ну так они хотят найти выход из сложившейся ситуации? Они уже не являются властью в Армении и не должны быть, этим всё сказано".

Он также подчеркнул, что они бойкотируют внеочередные выборы, если они будут объявлены.

Пашинян констатировал, что народ победил и сейчас нужно зафиксировать результаты этой победы.