Среда, 25 Апреля 2018 16:03

АрмИнфо. Депутат от партии АРФ "Дашнакцутюн" Сурен Манукян присоединился к народному движению.

Он распространил заявление, в котором объяснил, что не мог раньше участвовать в происходящих процессах, поскольку находился за рубежом в составе армянской парламентской делегации. "Но, вернувшись на родину, я не мог оставаться в стороне от происходящих процессов, игнорировать мнение моего избирателя. Я всегда был и буду рядом со своим избирателем, в качестве его друга, следовательно, я не мог не откликнуться на народные настроения и не примкнуть к общенациональному движению. Я выражаю свою солидарность народному движению и его лидеру Николу Пашиняну. Это мое личное решение",- заявил депутат.

Отметим, что Сурен Манукян избран по мажоритарной системе выборов из Тавушской области Армении.

Напомним, что АРФД является коалиционным партнером правящей Республиканской партии и в сложившейся ситуации, она единственная из политических сил страны, которая не примкнула к движению Никола Пашиняна.

Ранее о своей отставке сообщил и.о. министра спорта и по делам молодежи Грачья Ростомян.