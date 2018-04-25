Среда, 25 Апреля 2018 15:22

АрмИнфо. "Мы обратились к президенту Армении с просьбой объединить все партии для обсуждения возможности досрочных выборов в парламент", - об этом на пресс-конференции заявил глава фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян.

Багдасарян отметил, что РПА будет выдвигать своего кандидата на должность премьера страны. На вопрос, будет ли этот кандидат "народным" глава фракции РПА заявил, что понятие "народный" является относительным. Что касается того, возможно ли, что Республиканцы проголосуют за Никола Пашиняна, Багдасарян заявил, что в партии нет противоречий, и все решения принимаются совместно. На вопрос о том, участвует ли Серж Саргсян в обсуждениях относительно кандидата на должность премьера, Багдасарян заявил: "Своей отставкой он все сказал. Он не участвует в политических процессах". Меж тем накануне поздно вечером заседание Исполнительного органа РПА созвал и провел Серж Саргсян, и именно на этом заседании было принято решение о прекращении переговоров с Пашиняном.

На вопрос стоит ли на повестке дня вопрос о лишении Никола Пашиняна и других членов блока "Елк" их депутатской неприкосновенности, Багдасарян заявил, что такой вопрос не обсуждался.

В свою очередь депутат от РПА Маргарит Есаян призвала журналистов не становиться частью всего происходящего. "Самое главное освещать, но не становиться частью того, что творится", - отметила депутат.