Среда, 25 Апреля 2018 14:41

АрмИнфо. На события в Армении повлияли не только тяжелый социальный фон, но и антироссийские настроения. Такое мнение в эфире передачи "Арчевани" телекомпании "Рустави 2" выразил третий президент Грузии, лидер ЕНД Михаил Саакашвили.

"За Саргсяном стояли несколько олигархов, плюс российские олигархи армянского происхождения. Они контролировали все в Армении, и практически искусственно изгнали из страны более половины населения Армении, поскольку в стране не были возможности"- заявил Саакашвили.

По словам лидера ЕНД, в Армении высокие антироссийские настроения, и Армения не останется на российской орбите. "Все поняли, какую игру ведет Россия на Кавказе. Россия не заинтересована в том, чтобы войну выиграла или Армения, или Азербайджан, одной рукой дает оружие Армении, другой рукой - Азербайджану, с одной стороны подстрекает Армению, с дугой стороны Азербайджан, и в конечном итоге их главным интересом является сохранение конфликта на Кавказе"- заявил Саакашвили.

При этом он выразил убеждение, что в Армении, как и в Грузии, выборы носят формальный характер, и не дают реальных изменений. Он также считает, что на развитие событий в Армении сильно повлияла молодежь. "Если не искоренить олигархов, людям не будет легче: Поэтому если в Армении не искоренят всех олигархов, ничего у них не получится: В конечном итоге в Украине, Армении, Грузии победят люди, которые не просто играют оппозицию, а действительно не продались, не продались на деньги Иванишвили, на самом деле не играют в то, что противятся системе"- заявил Саакашвили, передает Грузия-онлайн.