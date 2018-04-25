Среда, 25 Апреля 2018 14:40

АрмИнфо.Россия по-прежнему считает события в Армении внутренним делом этой страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, позиция Кремля по ситуации в Армении не изменилась. <Мы по- прежнему считаем, что это внутреннее дело [Армении] и надеемся, что наши армянские друзья смогут урегулировать эту ситуацию и выйти на устойчивую конструкцию и на консенсусное решение уже в ближайшее время>, - сказал Песков. "Мы очень внимательно продолжаем отслеживать эту ситуацию", - добавил представитель Кремля.