Среда, 25 Апреля 2018 14:38

АрмИнфо. Основатель Центра стратегического анализа Грузии (GSAC) Нодар Харшиладзе не слишком оптимистично настроен по вопросу смены власти в Армении.

По его словам, для этого есть внутренние и внешние причины. Харшиладзе считает, что положение в Армении может развиться или

подобно "Арабской весне", или ничего не изменится. Он заявляет, что отставка Сержа Саргсяна была заранее рассчитанным шагом, и он постарается сохранить политическую силу.

"Внутри укрепилась клановая система, где есть несколько групп, эти группы представлены как армянской внутренней элитой, т.н. "группой карабахцев", так и группой московской диаспоры, которая политически и экономически напрямую связана с Россией, и сегодня они правят Арменией. Разумеется, народ выразил протест против этого, но отставка Сержа на данном этапе была тактическим шагом"- заявил основатель GSAC, передаёт Грузия-онлайн.

Харшиладзе полагает, что даже если назначить новые выборы в Армении, оппозиции будет очень трудно победить, поскольку административный ресурс по-прежнему в руках власти. По его же словам, Россия откажется от роли статиста, и неофициально включится в выборы Армении