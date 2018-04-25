Среда, 25 Апреля 2018 14:37

АрмИнфо.Члены Демократической партии Армении (ДПА) присоединились к рядам митингующих и во всех отношениях защищают справедливое требование народа - уничтожить действующую порочную систему. Об этом говорится в заявлении ДПА.

<Это возможно только при условии объединения всех политических сил, в результате досрочных парламентских и свободных выборов, проводимых в рамках конкурентоспособных программ и идей и в случае изменения Избирательного кодекса и Закона РА о партиях>, - отмечено в документе.

Отметим, что с призывом о присоединении к митингующим выступила и партия <Оринац Еркир>.