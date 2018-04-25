В сообщении столичной администрации, поступившем в АрмИнфо, в частности, говорится, что из-за нарушения дорожного движения в результате проводимых в последние дни собраний и шествий, горожане были вынуждены парковать автомобили в различных неположенных местах. "В период с 12-го по 23-е апреля по фактам правонарушений за неуплату за парковку не будет осуществляться производство и не будут применены административные штрафы", - говорится в заявлении мэрии Еревана.

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