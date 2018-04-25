Среда, 25 Апреля 2018 14:04

АрмИнфо.То, что произошло в Армении только на пользу стране. Об этом в интервью <Азатутюн> заявил социальный инвестор, предприниматель и меценат, соучредитель премии Aurora Prize Рубен Варданян.

<Власти должны были увидеть и осознать, как народ относиться к ним за последние 20 лет. То, что Саргсян ушел - хорошо, но теперь главное, чтобы народ не разочаровался, чтобы одних коррумпированных олигархов не сменили другие. Если народ разочаруется еще раз - из страны уедет вся молодежь. Будет катастрофа>, - заявил Варданян.

Касаясь личности оппозиционного движения Никола Пашиняна, Варданян заметил, что народ все-таки шел не конкретно за Пашиняном, а за выдвинутой им повесткой - против властей.