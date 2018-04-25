Среда, 25 Апреля 2018 13:33

АрмИнфо.Фракция Республиканской партии проводит в эти минуты экстренное заседание.

Как сообщили источники АрмИнфо в РПА, в настоящее время обсуждается вопрос повторного задержания лидера оппозиции, депутата Никола Пашиняна и лишение его депутатской неприкосновенности.

Согласно источнику, возможно, поводом для этого послужило обращение Пашиняна к России и США.