Среда, 25 Апреля 2018 13:27

АрмИнфо.Все сказано - не стоит раздражать людей во избежание потрясений. Об этом в своем заявлении cказал лидер партии <Единение>, бывший министр иностранных дел РА Вардан Осканян.

"Бурная реакция и ликование народа на происходящие события 23 апреля обо всем сказали. Желание перемен народа не связано только с одним человеком, а со всей системой, в частности, политической олигархией и созданием новой системы и проведением справедливых выборов", - отметил он.

Осканян подчеркнул, что все должны четко осознать, что власть перешла в руки народа, чье желание следует исполнить. <В противном случае, в результате непрогнозируемых событий ответственность ляжет на плечи

действующего правительства>, - отмечено в заявлении.

Вместе с тем лидер партии <Единение> заметил, что желание народа должно быть исполнено посредством переговоров и только в рамках

закона. <Однако власти должны четко зафиксировать и гарантировать, чтобы конечный результат процесса соответствовал требованиям народа>,

- резюмировал он.

Напомним, что сегодня должна была состояться встреча Карапетян-Пашинян, как ранее анонсировалось оппозицией "для мирной передачи власти". Тем не менее, накануне поздно вечером и.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян выступил с заявлением по поводу отмены намеченной встречи с Николом Пашиняном, в котором, в частности, говорилось, что "Никол Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые требования, касательно формата, повестки и освещения". "Со стороны последнего был предложен список участников с нашей стороны, и было объявлено, что будут проводиться переговоры исключительно вокруг его повестки. Это означает не переговоры или диалог, а озвучивание исключительно собственной позиции, повестки, вплоть до определения переговорщиков с нашей стороны", - говорилось в заявлении премьера. При этом, Карен Карапетян сообщал, что собирается обратиться к президенту Республики Армения организовать встречу с парламентскими и внепарламентскими политическими силами для обсуждения сложившейся внутриполитической ситуации и поиска возможных решений, вплоть до проведения досрочных парламентских выборов". В итоге Пашинян выступил с призывом к народу, возобновить акции гражданского неповиновения. "Ни один участник нашего движения не согласится с тем, чтобы начатое дело не было доведено до конца. Нам нужна еще одна неделя для закрепления победы", - заявил Пашинян.