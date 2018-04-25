Среда, 25 Апреля 2018 13:12

АрмИнфо.Никол Пашинян немногим ранее встретился с послами стран Европейского Союза, аккредитованых в Армении. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил оппозиционер.

"В ближайшее время мы собираемся провести переговоры с послами России и США в Армении", - написал он.