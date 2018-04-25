Среда, 25 Апреля 2018 13:11

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) подверг резкой критике позицию президента США Дональда Трампа по Геноциду армян в Османской империи.

Так, исполнительный директор ANCA Арам Амбарян обвинил Трампа в неспособности выразить правдивую позицию по Геноциду армян.

По мнению Амбаряна, выдвижение Турции на первый план со стороны Трампа приводит к ужесточению позиции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу Геноцида армян, греков, ассирийцев и других христиан.

"В своем ежегодном послании от 24 апреля Трамп вновь ввел в заблуждение правительство Анкары по вопросу добросовестного признания и осуждения США Геноцида армян", - отмечается в заявление АНКА, при этом добавляется, что Трамп закрывая глаза на действия Эрдогана, воодушевляет иностранного диктатора продолжить публично отрицать геноцид.

При этом, в заявлении АНКА, отмечается, что отказываясь оказать давление на Турцию, Трамп изолирует Америку, которая осталась в

одиночку с Турцией в вопросе отрицания геноцида. Арам Амбарян напомнил, что 48 штатов США признали Геноцид армян, также десяток союзников по НАТО, в том числе Франция и Германия, Европейский союз и, конечно же, Папа Римский.

АНКА также подчеркивает, что продолжит борьбу по достижению признания США Геноцида армян.

Накануне, президент США Дональд Трамп сделал заявление в связи с Днем памяти жертв Геноцида армян, в котором вновь уклонился от использования термина геноцид.

Согласно сообщению пресс-службы Белого дома, американский лидер отметил, что США приветствуют усилия Турции и Армении в признании "болезненной истории". "Сегодня мы помним и чтим память тех, кто пострадал в результате погромов армян, одного из самых ужасных преступлений XX века. Я присоединяюсь к армянскому сообществу в Америке и по всему миру, оплакивая гибель ни в чем не повинных людей! Мы должны помнить о совершенных зверствах, чтобы не допустить их повторения. Мы приветствуем усилия турок и армян в признании и принятия во внимание болезненной истории, что является важным шагом на пути создания основы для более справедливого и толерантного будущего" - сказал Трамп