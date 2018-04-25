Среда, 25 Апреля 2018 13:10

АрмИнфо."Все члены правящей Республиканской партии без исключения должны уйти из политической арены Армении. Таким образом "РПА, уходи", - заявил лидер оппозиционного движения Никол Пашинян в ходе шествия.

Оппозиционеры провозгласили новый слоган: "Откажи Сержу и Карену". Между тем, Полиция оцепила подступы к зданию РПА на улице Мелик-Адамяна колючей проволокой, подогнаны несколько БТР. Полицейские перекрыли также некоторые подступы к улице Баграмян, где находятся резиденция премьера и здание парламента. По словам Пашиняна, правящая элита считает, что может одного республиканского лидера сменить другим, и, таким образом, сохранить за собой власть. Но, как заметил оппозиционер, "народ не настолько наивен".

Лидер оппозиционного движения коснулся слов и.о премьер-министра Армении Карена Карапетяна о том, что главу правительства нельзя выбирать на улице, поскольку данное действие не предусмотрено законом. что это должно быть в рамках закона. Пашинян отметил: "Карен Карапетян не хорошо понял то, о чем мы говорили: глава Правительства должен быть избран в Национальном Собрании, в соответствии с законом он должен быть выдвинут со стороны фракции, а до этого народ на площади должен дать на это согласие".

Ранее АрмИнфо сообщало, что Царукян и Пашинян договорились о том, что блок "Царукян" в парламенте проголосует за кандидатуру Никола Пашиняна.

Напомним, что сегодня продолжили забастовку студенты ереванских ВУЗов. К ним присоединились студенты Ванадзорского госуниверситета, которые, двигаясь шествием по улицам города, призывают студентов других ВУЗов, а также сограждан присоединится к претесному движению. На данный момент единомышленники протестного движения перекрыли дорогу из Апарана в Ереван.