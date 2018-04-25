|Члены блока <Царукян> раскаиваются за то, что ранее поддержали кандидатуру Сержа Саргсяна в парламенте - Произошла ошибка
|В Минобороны Армении призвали не распространять дезинформацию в связи с появлением в армянском небе вертолетов ВС РА
|Саакашвили: На события в Армении повлияли не только тяжелый социальный фон, но и антироссийские настроения
|Кремль: Надеемся консенсусное решение в Армении будет найдено уже в ближайшее время
|Грузинский эксперт: Отставка Саргсяна на данном этапе - тактический шаг
|Демократическая партия Армении присоединилась к народному движению
|Жест доброй воли от ереванской мэрии: В период с 12-го по 23-е апреля за неуплату за парковку не будут выписываться административные штрафы
|Рубен Варданян: Главное, чтобы одних коррумпированных олигархов не сменили другие
|РПА обсуждает возможность повторного задержания Пашиняна и лишения его депутатской неприкосновенности
|Лидер партии <Единение> Вардан Осканян выступил с заявлением
|Никол Пашинян сообщил о переговорах с аккредитованными в Армении послами стран ЕС
|ANCA подверг резкой критике позицию Трампа по Геноциду армян
|Никол Пашинян: глава Правительства должен быть избран в НС, но до этого народ на площади должен дать на это согласие
|Партии "Наследие" и "Просветленная Армения" призывают граждан страны присоединиться к протесту
|И.о. министра спорта и по делам молодежи подал в отставку
|Социально-демократическая партия "Гнчакян" призвала и.о премьер-министра сложить полномочия
|Карапетян: Я не знаю ни одной страны, где бы народного избранника выбирали на площади
|Жирайр Сефилян и группа "Сасна Црер" обратились к победившему армянскому народу
|Армянская оппозиция вновь вышла на улицы, скандируя "РПА уходи, забудь Армению": "Процветающая Армения" присоединится к общенациональной волне протеста
|Президент РА: Страна и молодая демократия находится перед серьезным испытанием
|Никол Пашинян и Гагик Царукян договорились, что блок "Царукян" проголосует за кандидатуру Пашиняна
|Карапетян убежден: Решение о проведение внеочередных выборов должны принять все политические силы страны
|Беларусь и Казахстан выразили поддержку дружественному армянскому народу
|Президент Арцаха подчеркивает необходимость решения всех спорных вопросов путем диалога и в рамках закона
|США призывают все стороны в Армении к конструктивному диалогу
|Глава ЕНП: Вместе c армянским народом мы осуждаем ужасные страдания
|Д. Трамп: США приветствуют усилия Турции и Армении в признании "болезненной истории”
|Евросоюз рассчитывает на продолжение работы с Арменией по реализации амбициозной повестки дня ЕС-Армения
|Полиция: Подвергнут приводу Гарегин Чугасзян
|Карен Карапетян выступил с заявлением по поводу отмены намеченной встречи с Николом Пашиняном
|Изменились правила игры: Встреча Пашинян-Карапетян завтра не состоится
|Будущее народное правительство Армении не намерено осуществлять кадрового геноцида
|Пашинян: Новое правительство Армении будет опираться исключительно на национальные интересы
|Никол Пашинян: "Бархатная" революция одержала свою первую победу, но на повестке еще не один вопрос
|Ереван: Причина неурегулированности карабахской проблемы находится в Баку
|Карен Карапетян выразил признательность странам, способствовавшим снижению напряженности в Армении
|Рубен Варданян: создавшаяся в Армении внутриполитическая ситуация даст возможность для позитивных изменений
|Никол Пашинян не откажется от поста премьер-министра Армении
|Эрдоган обратился к армянам
|Петр Свиатльский: Европейский союз поддержит Армению в укреплении демократии
|Шествие граждан к мемориальному комплексу "Цицернакаберд" во главе с Николом Пашиняном началось
|Карен Карапетян отметил важность обеспечения общественного порядка и безопасности в Армении
|Сегодня в Стамбуле воздадут дань памяти жертвам Геноцида армян 1915 года
|Артур Багдасарян: Партия "Оринац еркир" примет участие в досрочных парламентских выборах
|Карен Карапетян: Нужно сделать всё для модернизации армянской армии и увеличения ее мощи
|В Кремле считают неуместным сравнивать события в Армении и Украине
|Александр Лукашенко: Дай Бог, чтобы талантливый, умный народ Армении справился
|Армен Дарбинян: Надо окончательно сломать олигархически-феодальную модель экономики
|Ара Баблоян обратился к армянскому народу в годовщину Геноцида
|Карапетян на заседании Совбеза: Внешние партнеры могут быть уверены - Армения привержена всем ранее взятым партнерским обязательствам
|Посол США: Отставка Сержа Саргсяна была шагом великого лидера
|Томас де Ваал: Шаг Сержа Саргсяна достоин уважения
|Баку выразил готовность вести переговоры по Карабаху с новыми армянскими властями
|Посол Миллз: США не забывают о тех полуторамиллионах армян, которые стали жертвами погромов в Османской империи
|Никол Пашинян выступил с обращением к гражданам
|Председатель Следственного комитета: Я не собираюсь подавать в отставку
|Вардан Арамян: Премьер-министр подал в отставку, и это является большим шагом
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АрмИнфо."Все члены правящей Республиканской партии без исключения должны уйти из политической арены Армении. Таким образом "РПА, уходи", - заявил лидер оппозиционного движения Никол Пашинян в ходе шествия.
Оппозиционеры провозгласили новый слоган: "Откажи Сержу и Карену". Между тем, Полиция оцепила подступы к зданию РПА на улице Мелик-Адамяна колючей проволокой, подогнаны несколько БТР. Полицейские перекрыли также некоторые подступы к улице Баграмян, где находятся резиденция премьера и здание парламента. По словам Пашиняна, правящая элита считает, что может одного республиканского лидера сменить другим, и, таким образом, сохранить за собой власть. Но, как заметил оппозиционер, "народ не настолько наивен".
Лидер оппозиционного движения коснулся слов и.о премьер-министра Армении Карена Карапетяна о том, что главу правительства нельзя выбирать на улице, поскольку данное действие не предусмотрено законом. что это должно быть в рамках закона. Пашинян отметил: "Карен Карапетян не хорошо понял то, о чем мы говорили: глава Правительства должен быть избран в Национальном Собрании, в соответствии с законом он должен быть выдвинут со стороны фракции, а до этого народ на площади должен дать на это согласие".
Ранее АрмИнфо сообщало, что Царукян и Пашинян договорились о том, что блок "Царукян" в парламенте проголосует за кандидатуру Никола Пашиняна.
Напомним, что сегодня продолжили забастовку студенты ереванских ВУЗов. К ним присоединились студенты Ванадзорского госуниверситета, которые, двигаясь шествием по улицам города, призывают студентов других ВУЗов, а также сограждан присоединится к претесному движению. На данный момент единомышленники протестного движения перекрыли дорогу из Апарана в Ереван.
|Члены блока <Царукян> раскаиваются за то, что ранее поддержали кандидатуру Сержа Саргсяна в парламенте - Произошла ошибка
|В Минобороны Армении призвали не распространять дезинформацию в связи с появлением в армянском небе вертолетов ВС РА
|Саакашвили: На события в Армении повлияли не только тяжелый социальный фон, но и антироссийские настроения
|Кремль: Надеемся консенсусное решение в Армении будет найдено уже в ближайшее время
|Грузинский эксперт: Отставка Саргсяна на данном этапе - тактический шаг
|Демократическая партия Армении присоединилась к народному движению
|Жест доброй воли от ереванской мэрии: В период с 12-го по 23-е апреля за неуплату за парковку не будут выписываться административные штрафы
|Рубен Варданян: Главное, чтобы одних коррумпированных олигархов не сменили другие
|РПА обсуждает возможность повторного задержания Пашиняна и лишения его депутатской неприкосновенности
|Лидер партии <Единение> Вардан Осканян выступил с заявлением
|Никол Пашинян сообщил о переговорах с аккредитованными в Армении послами стран ЕС
|ANCA подверг резкой критике позицию Трампа по Геноциду армян
|Никол Пашинян: глава Правительства должен быть избран в НС, но до этого народ на площади должен дать на это согласие
|Партии "Наследие" и "Просветленная Армения" призывают граждан страны присоединиться к протесту
|И.о. министра спорта и по делам молодежи подал в отставку
|Социально-демократическая партия "Гнчакян" призвала и.о премьер-министра сложить полномочия
|Карапетян: Я не знаю ни одной страны, где бы народного избранника выбирали на площади
|Жирайр Сефилян и группа "Сасна Црер" обратились к победившему армянскому народу
|Армянская оппозиция вновь вышла на улицы, скандируя "РПА уходи, забудь Армению": "Процветающая Армения" присоединится к общенациональной волне протеста
|Президент РА: Страна и молодая демократия находится перед серьезным испытанием
|Никол Пашинян и Гагик Царукян договорились, что блок "Царукян" проголосует за кандидатуру Пашиняна
|Карапетян убежден: Решение о проведение внеочередных выборов должны принять все политические силы страны
|Беларусь и Казахстан выразили поддержку дружественному армянскому народу
|Президент Арцаха подчеркивает необходимость решения всех спорных вопросов путем диалога и в рамках закона
|США призывают все стороны в Армении к конструктивному диалогу
|Глава ЕНП: Вместе c армянским народом мы осуждаем ужасные страдания
|Д. Трамп: США приветствуют усилия Турции и Армении в признании "болезненной истории”
|Евросоюз рассчитывает на продолжение работы с Арменией по реализации амбициозной повестки дня ЕС-Армения
|Полиция: Подвергнут приводу Гарегин Чугасзян
|Карен Карапетян выступил с заявлением по поводу отмены намеченной встречи с Николом Пашиняном
|Изменились правила игры: Встреча Пашинян-Карапетян завтра не состоится
|Будущее народное правительство Армении не намерено осуществлять кадрового геноцида
|Пашинян: Новое правительство Армении будет опираться исключительно на национальные интересы
|Никол Пашинян: "Бархатная" революция одержала свою первую победу, но на повестке еще не один вопрос
|Ереван: Причина неурегулированности карабахской проблемы находится в Баку
|Карен Карапетян выразил признательность странам, способствовавшим снижению напряженности в Армении
|Рубен Варданян: создавшаяся в Армении внутриполитическая ситуация даст возможность для позитивных изменений
|Никол Пашинян не откажется от поста премьер-министра Армении
|Эрдоган обратился к армянам
|Петр Свиатльский: Европейский союз поддержит Армению в укреплении демократии
|Шествие граждан к мемориальному комплексу "Цицернакаберд" во главе с Николом Пашиняном началось
|Карен Карапетян отметил важность обеспечения общественного порядка и безопасности в Армении
|Сегодня в Стамбуле воздадут дань памяти жертвам Геноцида армян 1915 года
|Артур Багдасарян: Партия "Оринац еркир" примет участие в досрочных парламентских выборах
|Карен Карапетян: Нужно сделать всё для модернизации армянской армии и увеличения ее мощи
|В Кремле считают неуместным сравнивать события в Армении и Украине
|Александр Лукашенко: Дай Бог, чтобы талантливый, умный народ Армении справился
|Армен Дарбинян: Надо окончательно сломать олигархически-феодальную модель экономики
|Ара Баблоян обратился к армянскому народу в годовщину Геноцида
|Карапетян на заседании Совбеза: Внешние партнеры могут быть уверены - Армения привержена всем ранее взятым партнерским обязательствам
|Посол США: Отставка Сержа Саргсяна была шагом великого лидера
|Томас де Ваал: Шаг Сержа Саргсяна достоин уважения
|Баку выразил готовность вести переговоры по Карабаху с новыми армянскими властями
|Посол Миллз: США не забывают о тех полуторамиллионах армян, которые стали жертвами погромов в Османской империи
|Никол Пашинян выступил с обращением к гражданам
|Председатель Следственного комитета: Я не собираюсь подавать в отставку
|Вардан Арамян: Премьер-министр подал в отставку, и это является большим шагом
|Эдуард Шармазанов: Республиканская партия была и будет
|В Эчмиадзине убит вице-председатель отдела добровольческого союза "Еркрапа"
|Серж Танкян: 23 апреля прекрасный день для празднования победы
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