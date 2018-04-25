Среда, 25 Апреля 2018 13:10

АрмИнфо. Партия "Наследие" в связи с массовыми акциями протеста Армении выступила с заявлением.

В заявлении, в частности говорится: "Наши граждане изначально протестовали не только против премьерства Сержа Саргсяна, но и против действующей власти и правящего режима. Мы еще раз подтверждаем, что,

как и раньше, будем участвовать в акциях протеста столько времени,

пока власть не будет возвращена народу. Мы призываем все партии продолжать борьбу, и своим активным участием в мирных акциях протеста довести до конца начатое дело".

Партия "Просветленная Армения" также присоединилась к движению и призвала всех своих сторонников присоединиться к митингующим.