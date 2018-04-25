Среда, 25 Апреля 2018 13:06

АрмИнфо. И.о. министра спорта и по делам молодежи Грачья Ростомян подал в отставку. "Осознавая всю важность ситуации и ответственность перед каждым гражданином страны, я подаю в отставку.

Следуя призыву лидера блока "Царукян" Гагика Царукяна о всенародной консолидации, я тоже выхожу на улицу. Обращаюсь ко всем спортсменам - сегодня настало время развевать триколор на площади Республики. Призываю своих коллег из Республиканской партии и партии АРФ "Дашнакцутюн" выполнить требование народа. Главное сегодня найти мирные пути выхода из ситуации",- заявил Ростомян.

Отметим, что блок "Царукян" выступил с призывом к своим сторонникам принять активное участие в уличной борьбе.