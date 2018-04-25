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 Среда, 25 Апреля 2018 12:28
Марианна Мкртчян

Карапетян: Я не знаю ни одной страны, где бы народного избранника выбирали на площади

Карапетян: Я не знаю ни одной страны, где бы народного избранника выбирали на площади

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян не знает, что означает выражение, предложенный народом кандидат в премьеры.

Так, на пресс-конференции в Ереване 25 апреля Карапетян, отвечая на вопрос о том, что лидер инициативы "Скажи нет", депутат Никол Пашинян утверждает, что на внеочередных выборах правящей большинство в

парламенте должно выбрать предложенного народом кандидат в премьеры, в частности сказал: "Что означает так называемый народный кандидат в премьеры, объясните! Я не знаю ни одной страны, где бы народного кандидата выбирали подобным образом. Для этого существуют выборы.

Там есть граждане, которые недовольны, но как измерить степень этого недовольства.  Одни граждане хотят Никола Пашиняна, другие другого кандидата. Как нам поступить?  Каковы мерила? Вы знаете какую-либо страну, где так выбирается избранник народа.  Поэтому мы и предлагаем, давайте проведем внеочередные выборы - и если избранным народом будет он, он и пойдет", - сказал и.о. премьера. Карапетян также констатировал, что новая Конституция никоим образом не ограничивает парламентскую фракцию "Елк" выдвинуть своего кандидата в премьеры.

"Если победят, то да. Но мы не можем создать субъективные массы. К примеру, для одной части общества он - избранный народом, для другой части другой",- сказал и.о. премьера.

На замечание, что он, таким образом, исключает, что власти пойдут на это шаг Карапетян сказал, что исключает, так как избранный народом

избирается не таким образом, а посредством выборов. "Я не исключаю, что избранный народом может стать кандидатом.  И это не моя прихоть. Это реальность", - сказал Карапетян.

Он также считает, что выдвинутые депутатом Николом Пашиняном требования  - это субъективное мнение одной политической силы. И.о. премьера  напомнил о прошедших в 2017 году выборах и их итогах. "Мы все хотим, чтобы следующие выборы были еще лучше организованы. Мы также не уверены, что выборы в нашей стране или в какой-то другой стране до конца бывают идеальными", - сказал он, добавив при этом, что выборы как правило, выявляют существующие болячки и пороки в стране. Он напомнил, что в Армении множество проблем и именно поэтому избранного народом кандидата можно выбрать лишь одним способом, а именно посредством выборов.

На замечание о том, что Пашинян не верит существующему избирательному кодексу, Карапетян сказал, что пусть политические силы соберутся и обсудят этот вопрос. По его словам, именно поэтому и создается площадка для переговоров.  "Пусть озвучат этот вопрос. Пусть поднимают все вопросы,  которые хотят, обсудим за столом переговоров. Мы разработали Конституцию, законы, и нельзя выходить из рамки закона. Мы посылаем миру негативные мессиджи о том, что можем субъективно трактовать, кто избранник народа", - заключил армянский премьер

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