Среда, 25 Апреля 2018 00:34

АрмИнфо. И.О. премьер-министра Армении Карен Карапетян выступил с заявлением по поводу отмены намеченной встречи с Николом Пашиняном.

В заявлении, говорится: “Дорогие сограждане, Как Вы знаете, завтра должна была состояться встреча между мной и Николом Пашиняном, с целью обсуждения сложившейся ситуации и поиска решений.

Сообщаю, что заранее анонсированная встреча не состоится, потому что Никол Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые требования, касательно формата, повестки освещения. Со стороны последнего был предложен список участников с нашей стороны и было объявлено, что будут проводиться переговоры исключительно вокруг его повестки. Это означает не переговоры или диалог, а озвучивание исключительно собственной позиции, повестки, вплоть до определения переговорщиков с нашей стороны.



Имея определенный опыт в проведении переговоров, никогда не слышал о таком формате.



Будучи озабоченным сложившейся ситуацией, как руководитель исполнительной власти, имея обязанность обеспечить нормальный ритм нашей страны, обращаюсь к президенту Республики Армения организовать встречу с парламентскими и внепарламентскими политическими силами для обсуждения сложившейся внутриполитической ситуации и поиска возможных решений, вплоть до проведения досрочных парламентских выборов”.

Незадолго до принятия заявления лидер РПА Серж Саргсян собрал экстренное заседание Верховного органа.

Меж тем Пашинян потребовал провести переговоры в формате 3+3 от РПА и Гражданского договора - от РПА Карен Карапетян, спикер парламента Ара Баблоян и глава фракции партии Ваграм Багдасарян. Он также потребовал, чтобы переговоры были открытыми для СМИ. Но в связи со сложившейся ситуацией Пашинян призвал всех вновь собраться в 11:00 на площади и продолжить акции неповиновения.