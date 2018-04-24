Вторник, 24 Апреля 2018 22:55

АрмИнфо.Изменились правила игры: встреча лидера оппозиции Никола Пашинян и и.о. Карена Карапетян завтра не состоится. Об этом АрмИнфо сообщили в партии «Гражданский договор», возглавляемой Пашиняном.

В партии подчеркнули, что встреча может состояться только по предложенной Пашиняном повестке - выборы «народного» кандидата в премьеры, формирование временного правительства, досрочные парламентские выборы. «РПА не может быть во главе временного правительства»,- сообщили в ГД.

Пока получить комментарий от РПА не удалось.

