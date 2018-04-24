Вторник, 24 Апреля 2018 21:37

АрмИнфо. Будущее народное правительство Армении не намерено осуществлять кадрового геноцида. Об этом 24 апреля на пресс-конференции в Ереване заявил лидер протестного движения, глава парламентской фракции “Елк” Никол Пашинян.

По его словам, в большинстве правительственных структурах, особенно среднего звена работают грамотные образованные люди. Причем, многих из них просто заставили вступить в правящую Республиканскую партию. Теперь у них появится шанс послужить не интересам РПА, а интересам Республики Армения.

Пашинян подчеркнул, что одним из главных вопросов повестки будущего правительства станет борьба с коррупцией, которая будет несколько отличаться от программы борьбы с этим злом в Грузии. Решительная борьба с коррупцией станет залогом для привлечения инвестиций. “Воодушевленная нашей революцией армянская диаспора теперь готова осуществить серьезные вложения в экономику своей исторической родины. Программа по привлечению инвестиций имеется, и она будет реализована”, - сказал Пашинян.

Говоря о возможности выхода страны из Евразийского экономического союза, оппозиционер подчеркнул, что “сейчас не время для этого”. Кроме того, продолжил он, подобного рода вопросы должны решаться посредством референдума. “Тем не менее, мы не будем предпринимать резких геополитических движений в отношении различных международных организаций”, - сказал Никол Пашинян.