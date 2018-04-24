Вторник, 24 Апреля 2018 21:06

АрмИнфо. Новое правительство Армении будет опираться исключительно на национальные интересы. Об этом 24 апреля на пресс-конференции в Ереване заявил лидер протестного движения, глава парламентской фракции “Елк” Никол Пашинян.

По его словам, за “бархатной революцией” нет геополитических игроков – ни России, ни США, ни Европейского Союза. В то же время, в случае прихода к власти нынешняя оппозиция намерена активизировать взаимовыгодное сотрудничество со всеми геополитическими центрами исключительно исходя из интересов народа и государства, в том числе, и с Российской Федерацией. “Практически все власти Армении всегда подчеркивали и придавали крайнее важное значение отношениям с Россией, и мы не будем исключением. Нет никаких сомнений в необходимости поддержания курса на добрососедские отношения с РФ, но это не означает отсутствие проблем”, - заявил Пашинян, указав на необходимость решения этих проблем. В частности, оппозиционер указал на отказ российских компаний подписывать контракты с водителями из Армении с национальными водительскими правами. Еще одна проблема, которую необходимо обсудить, это поставки вооружений Азербайджану, что изменило баланс сил в регионе в пользу Баку. Имеются и экономические проблемы, связанные с возможностью выхода армянских компаний на российский рынок и др. “Тем не менее, считаю, что в двусторонних отношениях нет нерешенных проблем”, - подчеркнул Никол Пашинян, указав в то же время на важность развития отношений с Грузией и Ираном. “Россия – дружественная нам страна, и я уверен, что Москва будет уважать решение армянского народа по будущему правительству”, - сказал оппозиционер.

Он вновь подчеркнул, что во внешней политике будущее руководство страны будет ориентироваться исключительно на национальные интересы Армении и Арцаха. “И я, и наше движение не прозападное, не пророссийское. Мы будем развивать и углублять отношения и с ЕС, и с США, и с Россией, и с Грузией, и с Ираном, другими странами, не в ущерб национальным интересам страны”, - отметил Пашинян, указав также на важность укрепления вооруженных сил страны в целях противодействия устремлениям Азербайджана.

Армения не ставит задачи выходить из ОДКБ. «Такие вопросы должны решаться путем референдума. В любом случае мы не намерены делать резких геополитических прыжков. Сейчас не время для этого»,- резюмировал Пашинян.