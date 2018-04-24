Вторник, 24 Апреля 2018 20:45

АрмИнфо.Лидер армянской оппозиции, глава парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян заявил, что не откажется от кандидатуры на пост премьер-министра Армении, если народ возложит на него такую ответственность. Об этом он заявил 24 апреля на пресс-конференции в Ереване.



"Если народ на меня возложит такую ответственность — я возьму на себя такую ответственность", - сказал Пашинян. По его мнению, власть уже находится в руках народа и, образно говоря, сопротивление просто бесполезно. Республиканской партии Армении (РПА) больше не существует, есть верхушка партии, но не более того. Он отметил, что "бархатная" революция одержала свою первую победу. Но на повестке еще не один вопрос.



"Первый шаг уже сделан - отставка Сержа Саргсяна с должности премьер-министра. Второй шаг – назначение премьером кандидата от народа, после чего формируется временное правительство, и в разумные сроки проводятся внеочередные парламентские выборы", - сказал Никол Пашинян, добавив, в то же время, что будущим премьер-министром не будет представитель РПА.

Оппозиционер подчеркнул, что ранее Серж Саргсян заявлял о том, что сила, получившая 7% голосов избирателей, не может выдвигать требований к властям.

“Но вы все увидели, что речь идет не о 7%, а о 90% голосов. И именно эти 90% голосов народа должны учитываться при мирной смене власти”, - заявил Никол Пашинян, добавив, что проведенные ранее парламентские выборы повсеместно были сфальсифицированы, что, в свою очередь, вызвало противодействие со стороны народа. Теперь необходимо срочно реформировать Избирательный кодекс и закон “О партиях”, что позволит провести действительно свободные и прозрачные выборы, которые необходимо провести в разумно быстрые сроки.

Пашинян отметил, что возглавляемая им партия полностью готова в кадровом плане сформировать кабмин. «Люди, возглавившие такое движение, смогут управлять страной»,- заявил Пашинян, при этом добавив, что ведет переговоры с другими политическими силами. Касаясь возможности «неповиновения» РПА его требованиям, он заявил, что путем народного давления и многотысячных митингов доведет дело до конца. «Сегодня 90% народа рядом с нами»,- резюмировал оппозиционер.



"Я хочу, чтобы мы однозначно констатировали – бархатная революция не может быть оставлена наполовину. Ее следует довести до конца, и, я уверен, что народ будет стоять до конца во имя окончательной победы", - отметил Пашинян, вновь указав на невозможность вендетты. Вопросы же, связанные с совершенными преступлениями, должны будут решаться исключительно в правовом поле, в том числе, и события 1 марта 2008 года.