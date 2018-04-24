Вторник, 24 Апреля 2018 19:56

АрмИнфо. Причина неурегулированности карабахской проблемы находится в Баку. Об этом корреспонденту АрмИнфо сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя реакцию Баку на внутриполитические события в Армении.

«Причина неурегулированности карабахской проблемы находится в Баку. Руководство Азербайджана должно смириться с реалиями, не питать иллюзий и признать право народа Нагорного Карабаха на самоопределение. Чем раньше, тем лучше», - подчеркнул Балаян.

Ранее, Баку выразил готовность вести переговоры по Карабаху с новыми армянскими властями.

Так, глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев говоря о событиях В Армении и их влиянии на карабахский конфликт, в частности сказал: "После ухода из власти военного режима диктатуры, возглавляемого Сержем Саргсяном, мы надеемся на то, что к власти в Армении придут здравомыслящие политические силы. Мы готовы продолжить переговоры со здоровыми политическими силами Армении по мирному и скорому урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Мирное урегулирование конфликта в скором времени обеспечит установление устойчивого мира и стабильности в регионе, создание всесторонних возможностей регионального сотрудничества. Азербайджанская Республика обеспечит территориальную целостность и суверенитет в пределах признанных на международном уровне границ". -