Вторник, 24 Апреля 2018 19:26

АрмИнфо. Исполняющий обязанности премьер-министра РА Карен Карапетян 24 апреля на встрече с аккредитованными в Армении главами дипломатических ведомств и международных организаций выразил признательность странам, способствовавшим снижению напряженности в стране.

Согласно официальному сайту и.о. премьер-министра говорится, что Карен Карапетян выразил уверенность в том, что послы зарубежных стран внимательно отслеживали развитие в последние дни ситуации в стране, а МИД страны постоянно было на связи с ними. Он также поблагодарил все те страны и международные структуры, которые своими призывами выступали за взвешенные и мирные процессы. Карен Карапетян заверил, что Армения останется приверженной всем международным обязательствам и поручениям.

Затем и.о. премьер-министра ответил на вопросы присутствующих. “Отмечу, что страна сделала все возможное для исключения силовых методов, возвращения общественной жизни в естественное русло. Это, думаю, является наилучшим свидетельством установлению в стране демократии. Считаю, что Армения послала миру четкий сигнал о том, что сформированы устойчивые государственные институты, народовластие, которое сегодня последовательно движется вперед”, - сказал Карен Карапетян, указав на высокий профессионализм полицейских .

Говоря об ожидаемой встрече с Николом Пашиняном, и.о. премьер-министра сказал, что будут переговоры, в ходе которой будет предпринята попытка поиска решений. “Повестка открыта, и, как я предполагаю, каждая из сторон может выступить со своими предложениями”, - сказал Карен Карапетян.