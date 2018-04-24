Вторник, 24 Апреля 2018 16:48

АрмИнфо.Социальный инвестор, предприниматель и меценат, соучредитель премии Aurora Prize Рубен Варданян надеется, что создавшаяся в Армении внутриполитическая ситуация даст возможность для позитивных изменений. "Нам предстоит очень тяжелая и длительная совместная работа, а, следовательно, необходимо единство и взаимное уважение", - заявил он в беседе с журналистами в Мемориале жертв Геноцида армян.

По его словам, очень радует то воодушевление, которое сейчас присутствует в народе. Вместе с тем, есть некая озабоченность, связанная с тем, чтобы чрезмерная эмоциональность не помешала правильному развитию дальнейших событий. Рубен Варданян надеется, что обе стороны сделают все возможное для становления новой Армении, а ее стратегия развития - стала общей программой для всех, с четким понимаем того, "какую Армению мы строим".

Как считает основатель фонда "Инициатива развития Армении" (IDeA), изменения во внутриполитической жизни страны - большая возможность для всего армянского народа. "Надеюсь, что это станет возможностью действительно изменить что-то к лучшему не только в Армении, но и за ее пределами, поскольку Армения и Диаспора очень связаны друг с другом. На мой взгляд, у армянского народа большой потенциал и, уверен, светлое будущее, если мы поймем, что должны вместе проделать очень тяжелую, длительную работу>, - заявил Рубен Варданян. Данная работа, как отметил предприниматель, потребует от всех много сил и осознания того, что "жизнь не делится на черное и белое, а гораздо сложнее, и мы должны двигаться вперед, уважая друг друга>.

При этом, как указал Рубен Варданян, для развития бизнес среды в Армении и привлечения инвестиций в страну, в первую очередь, необходимо достичь установления равных конкурентных условий и верховенства закона. -