Вторник, 24 Апреля 2018 16:18

АрмИнфо.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил послание армянской патриархии в Стамбуле.

"Разделяем боль, которую пережили сограждане из числа этнических армян. Турецкий народ по долгу совести и в соответствие со своими нравственными устоями чувствует себя обязанным сопереживать страданиям своих сограждан. Прошу вас как в прошлом, так и сегодня не поддаваться провокациям тех, кто, искажая нашу общую историю, пытается извлечь из нее ненависть и вражду", - говорится в послании президента Турции.

Отметим, что Турция до сих пор отрицает факт Геноцида армян в

Османской империи. Более того, Анкара достаточно болезненно реагирует на признание другими государствами Геноцида армян.