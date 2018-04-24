Вторник, 24 Апреля 2018 16:17

АрмИнфо. Европейский союз поддержит Армению в укреплении демократии, борьбы с коррупцией, справедливости, верховенства закона. Об этом заявил журналистам руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский 24 апреля в мемориальном комплексе Цицернакаберд.

По его словам, Европейский союз весь этот период будет с Арменией и армянами.

На вопрос, как могут повлиять внутренние процессы в стране на ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения - ЕС, глава Евроделегации в Армении заявил: <На данном этапе у нас есть очень амбициозная программа и мы будем работать в направлении этого договора. Последние события показали, что все эти ценности очень важны для обычных граждан, которые и составляют стержень этого соглашения. ЕС продолжит работать с Арменией над реализацией соглашения, даже намного усерднее, чем прежде>, - заявил Петр Свитальский.