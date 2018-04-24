Вторник, 24 Апреля 2018 16:16

АрмИнфо. Тысячи граждан Армении в 15:00 собрались на площадиРеспублики, чтобы шествием двинутся к мемориальному комплексу жертв Геноцида армян "Цицернакаберд" под руководством оппозиционного лидера, депутата Никола Пашиняна.

Сам Пашинян заявил, что до шествия ни на какие вопросы журналистов не будет отвечать. "На все вопросы отвечу во время пресс-конференции",- пообещал он.

Отметим, что сегодня утром "Цицернакаберд" посетила правительственная делегация. Представители власти также не захотели ответить на вопросы журналистов. Лишь пресс- секретарь Республиканской партии, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов заявил, что РПА была, есть и будет, а экс-премьер Серж Саргсян был и остается уникальным политическим деятелем.