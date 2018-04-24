Вторник, 24 Апреля 2018 15:13

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян 24 апреля принял начальника полиции Владимира Гаспаряна.

Как сообщает пресс-служба правительства, и. о. премьер-министра еще раз поблагодарил всех сотрудников полиции за проделанную работу, высокий профессионализм, обеспечение безопасности и толерантность во время митингов, акций протеста и шествий, проходивших в последние дни в Ереване. Карапетян отметил важность обеспечения общественного порядка в Армении, а также борьбу с беззаконием, и работы, необходимые для обеспечения безопасности в стране.

В свою очередь Владимир Гаспарян оповестил Карапетяна о том, что оперативная ситуация в республике находится под контролем, подчеркнув, что полиция продолжает со всей ответственностью решать стоящие перед ней задачи.