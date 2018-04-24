Вторник, 24 Апреля 2018 15:09

АрмИнфо. Сегодня в Стамбуле воздадут дань памяти жертвам Геноцида армян 1915 года.

По инициативе стамбульского филиала "Организации по правам человека", сегодня на площади Султана Ахмеда, напротив музея "Турецких исламских работ" состоится памятное мероприятие. "Здание данного музея в 1915 году было тюрьмой, где перед смертью содержали армян. Таким образом, это здание воспринимается нами как место, символизирующее осуждение за отрицание геноцида", - говорится в заявлении организации.

Сегодня в Стамбуле также воздадут дань памяти армянину Севаку Балыкчы, который был убит своим сослуживцем солдатом ВС Турции 24 апреля 2011 года