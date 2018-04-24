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АрмИнфо. Сегодня в Стамбуле воздадут дань памяти жертвам Геноцида армян 1915 года.
По инициативе стамбульского филиала "Организации по правам человека", сегодня на площади Султана Ахмеда, напротив музея "Турецких исламских работ" состоится памятное мероприятие. "Здание данного музея в 1915 году было тюрьмой, где перед смертью содержали армян. Таким образом, это здание воспринимается нами как место, символизирующее осуждение за отрицание геноцида", - говорится в заявлении организации.
Сегодня в Стамбуле также воздадут дань памяти армянину Севаку Балыкчы, который был убит своим сослуживцем солдатом ВС Турции 24 апреля 2011 года
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|Карен Карапетян отметил важность обеспечения общественного порядка и безопасности в Армении
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|Посол Миллз: США не забывают о тех полуторамиллионах армян, которые стали жертвами погромов в Османской империи
|Никол Пашинян выступил с обращением к гражданам
|Председатель Следственного комитета: Я не собираюсь подавать в отставку
|Вардан Арамян: Премьер-министр подал в отставку, и это является большим шагом
|Эдуард Шармазанов: Республиканская партия была и будет
|В Эчмиадзине убит вице-председатель отдела добровольческого союза "Еркрапа"
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|Карен Карапетян: Ничто не может отклонить нас от пути построения страны нашей мечты
|В Москве состоится митинг "ПОМНЮ и ТРЕБУЮ", посвящённый памяти жертв Геноцида армян
|По положению на 21:30 23 апреля в больницах Еревана получали лечение 7-ро граждан
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|AGBU: мир осознал демократический дух граждан Армении
|В целях безопасности, в связи с 24 апреля полиция Армении призывает всех водителей соблюдать правила дорожного движения
|Спикер Госдумы назвал отставку Сержа Саргсяна внутренним делом Армении
|Левон Барсегян вышел на свободу
|Освобождены Давид Санасарян, Армен Григорян и Тигран Мазманян
|На одной из подземных автостоянок Еревана произошел крупный пожар
|Президент Франции: Память о Геноциде и значение его уроков касаются каждого из нас
|Бако Саакян: Геноцид армян - глубокая боль для всего армянства, которая обязывает быть всегда бдительными и осмотрительными
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25 апреля
|Исполняется 103-я годовщина Геноцида армян
|Госдеп: США рассчитывают тесно сотрудничать с новым правительством Армении
|Генсек ООН призвал обеспечить стабильность в Армении и регионе после отставки Саргсяна
|Президент РА: к протестам в стране привели накопленные социальные проблемы
|Российский премьер подчеркивает важность сохранения ситуации в Армении в конституционном поле
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|Минские посредники призвали стороны карабахского конфликта уважать режим прекращения огня
|Карен Карапетян: Происходящие политические процессы не должны каким-либо образом отразиться на естественной работе исполнительного органа
|Бако Саакян и Роберт Кочарян обсудили, создавшуюся в Армении внутриполитическую ситуацию
|Михаил Саакашвили: Армяне показали всему миру, что хотят жить свободно от коррупции в условиях, когда другие не диктуют, как устраивать жизнь
|Арарат Мирзоян: В Армении должны пройти свободные и справедливые выборы
|Правительство Армении в полном составе подало в отставку
|Президент Армении переназначил восемь министров
|На площади Республики в Ереване проходит многотысячный митинг движения "Сделай шаг, откажи Сержу" (video)
|Президент Армении и посол США обсудили внутриполитические развития в республике
|Армянская ассамблея Америки приветствовала демократические событиями в Армении
|Карен Карапетян будет исполнять полномочия премьер-министра Армении
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