Вторник, 24 Апреля 2018 14:35

АрмИнфо. Единственным путем разрешения сложившейся в Армении внутриполитической ситуации является проведение досрочных парламентских выборов. Об этом в беседе с журналистами в мемориальном комплексе "Цицернакаберд" заявил лидер партии "Оринац еркир" Артур Багдасарян.

При этом он подчеркнул, что ОЕ в обязательном порядке примет участие в досрочных выборах. "Сейчас в Армении сложилась уникальная возможность провести справедливые выборы, и мы будем авангардистами борьбы за обеспечение этого процесса",- заявил Багдасарян. Касаясь отставки Сержа Саргсяна с премьерского поста, он отметил, что она была с одной стороны ожидаемой, с другой - нет. По его словам, народ устал жить в условиях бедности, тотального неравенства и несправедливости. "Выборы, которые прошли в 2017 году путем массовых подкупов граждан решили сиюминутные вопросы, меж тем глобальные проблемы остались неразрешенными - бедность, безработица, миграция",- подчеркнул лидер ОЕ.

Он также сообщил, что ОЕ готова на переговоры с Николом Пашиняном, поскольку он "выражает очень здоровые мысли, говорит о недопустимости атмосферы ненависти и вендетт".