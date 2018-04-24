Вторник, 24 Апреля 2018 14:34

АрмИнфо. Армия была и продолжает оставаться в центре внимания государства. Об этом в ходе встречи с и.о. министром обороны РА Вигеном Саркисяном заявил и.о. главы правительства Карен Карапетян.

При этом он добавил, что будет лично держать в центре внимания ситуацию в армии.

Вместе с тем Карапетян подчеркнул, что начавшиеся в ВС страны реформы должны быть продолжены, и нужно сделать всё для модернизации армии и увеличения ее мощи.

Саркисян доложил, что ВС продолжают с высокой ответственностью нести возложенную на них службу, обеспечивая защиту государства и неприступность границ.

При этом он заверил, что ВС Армении способны противостоять любым поползновениям противника и при необходимости дать достойный контрудар.