Вторник, 24 Апреля 2018 14:16

АрмИнфо. Кремль удовлетворен, что ситуация в Армении не идет по пути дестабилизации.

"Пока мы видим, что ситуация никак не идет по пути дестабилизации, что вызывает удовлетворение. Все, что происходит в Ереване - это внутреннее дело наших армянских друзей, партнеров и союзников. Это очень ценный партнер для нас, с которым нас связывают очень обширные связи. Мы надеемся, что в стране будут сохраняться порядок, стабильность и что в самое ближайшее время, уже в обозримой перспективе появятся какие-то очертания той политической конфигурации, которая станет консенсусом всех сил, которые представляют армянский народ", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом Песков посчитал неуместным сравнивать события в Армении и Украине. "Я бы не стал проводить параллели, потому что ситуация совсем разная, и вряд ли здесь можно проводить прямые параллели. Конечно же, еще предстоит анализировать эту ситуацию, мы за ней очень внимательно наблюдаем", - добавил представитель Кремля.

Песков также проинформировал, что президент России Владимир Путин пока не проводил телефонные разговоры ни с ушедшим в отставку премьер-министром Армении Сержем Саргсяном, ни с исполняющим обязанности главы правительства республики Кареном Карапетяном. В этом контексте он напомнил, что вечером 23 апреля состоялся телефонный разговор между премьер-министром Дмитрием Медведевым и Кареном Карапетяном