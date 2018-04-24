Вторник, 24 Апреля 2018 14:15

АрмИнфо. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности Минска помочь Армении в урегулировании политической ситуации внутри страны. Об этом сообщает ИА "Политика сегодня".

Глава Беларуси пожелал армянскому народу "не особо увлекаться ситуацией". Он пояснил, что смена власти пройдет легко, но граждане страны позже потребуют результатов работы нового правительства. "Дай бог, чтобы талантливый, умный народ Армении справился", - сказал Лукашенко. Президент Белоруссии заявил об этом в ходе послания к гражданам и парламенту во вторник, 24 апреля в Минске.

Глава государства поручил правительству страны созвониться с коллегами из Армении и узнать, нужна ли помощь.