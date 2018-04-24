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АрмИнфо. В Армении свершилась настоящая народная революция. Ее локомотивом стала красивая, идейная,
честная, прекрасная армянская молодежь - главное достояние армянской независимой государственности. Об этом на своей страничке в Facebook написал экс-премьер-министр Армении, ректор Армяно-Российского университета Армен Дарбинян.
Он напомнил, что искрой к восстанию послужило несдержание публично данного бывшим президентом Сержем Саргсяном слова не баллотироваться и не претендовать больше на высшие государственные посты в стране после ее перехода на парламентскую форму правления. Молодежь не захотела быть обманутой, <не этому мы ее обучали>.
Отметив, что будущее Армении - в надежных руках, он подчеркнул, что конечно же, огромная работа предстоит теперь, в новых политических условиях: <надо окончательно сломать олигархически-феодальную модель экономики, перевести ее на свободные конкурентные рельсы, дать возможность политическим партиям рождать и пестовать новых лидеров, устанавливать в стране новую культуру парламентаризма>.
<Уверен, что ребята это сделают с достоинством! Новый народный политический лидер Никол Пашинян - политик честный и принципиальный. Правда, без серьезного опыта во внешних пространствах. Но это исправимо: поможем, чем можем. Надо отдать должное и третьему президенту Армении Сержу Саргсяну: последний ход в своей сложной и многогранной политической карьере он сделал исключительно верный>, отметил Армен Дарбинян.
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|Никол Пашинян выступил с обращением к гражданам
|Председатель Следственного комитета: Я не собираюсь подавать в отставку
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|Карен Карапетян: Ничто не может отклонить нас от пути построения страны нашей мечты
|В Москве состоится митинг "ПОМНЮ и ТРЕБУЮ", посвящённый памяти жертв Геноцида армян
|По положению на 21:30 23 апреля в больницах Еревана получали лечение 7-ро граждан
|Содокладчики ПАСЕ по мониторингу в Армении приветствовали решение Сержа Саргсяна уйти в отставку
|AGBU: мир осознал демократический дух граждан Армении
|В целях безопасности, в связи с 24 апреля полиция Армении призывает всех водителей соблюдать правила дорожного движения
|Спикер Госдумы назвал отставку Сержа Саргсяна внутренним делом Армении
|Левон Барсегян вышел на свободу
|Освобождены Давид Санасарян, Армен Григорян и Тигран Мазманян
|На одной из подземных автостоянок Еревана произошел крупный пожар
|Президент Франции: Память о Геноциде и значение его уроков касаются каждого из нас
|Бако Саакян: Геноцид армян - глубокая боль для всего армянства, которая обязывает быть всегда бдительными и осмотрительными
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25 апреля
|Исполняется 103-я годовщина Геноцида армян
|Госдеп: США рассчитывают тесно сотрудничать с новым правительством Армении
|Генсек ООН призвал обеспечить стабильность в Армении и регионе после отставки Саргсяна
|Президент РА: к протестам в стране привели накопленные социальные проблемы
|Российский премьер подчеркивает важность сохранения ситуации в Армении в конституционном поле
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|Никол Пашинян: Победа "бархатной революции" должна быть полной, но мы должны исключить попытки вендетты
|Минские посредники призвали стороны карабахского конфликта уважать режим прекращения огня
|Карен Карапетян: Происходящие политические процессы не должны каким-либо образом отразиться на естественной работе исполнительного органа
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|Правительство Армении в полном составе подало в отставку
|Президент Армении переназначил восемь министров
|На площади Республики в Ереване проходит многотысячный митинг движения "Сделай шаг, откажи Сержу" (video)
|Президент Армении и посол США обсудили внутриполитические развития в республике
|Армянская ассамблея Америки приветствовала демократические событиями в Армении
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