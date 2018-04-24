Вторник, 24 Апреля 2018 14:05

АрмИнфо. В Армении свершилась настоящая народная революция. Ее локомотивом стала красивая, идейная,

честная, прекрасная армянская молодежь - главное достояние армянской независимой государственности. Об этом на своей страничке в Facebook написал экс-премьер-министр Армении, ректор Армяно-Российского университета Армен Дарбинян.

Он напомнил, что искрой к восстанию послужило несдержание публично данного бывшим президентом Сержем Саргсяном слова не баллотироваться и не претендовать больше на высшие государственные посты в стране после ее перехода на парламентскую форму правления. Молодежь не захотела быть обманутой, <не этому мы ее обучали>.

Отметив, что будущее Армении - в надежных руках, он подчеркнул, что конечно же, огромная работа предстоит теперь, в новых политических условиях: <надо окончательно сломать олигархически-феодальную модель экономики, перевести ее на свободные конкурентные рельсы, дать возможность политическим партиям рождать и пестовать новых лидеров, устанавливать в стране новую культуру парламентаризма>.

<Уверен, что ребята это сделают с достоинством! Новый народный политический лидер Никол Пашинян - политик честный и принципиальный. Правда, без серьезного опыта во внешних пространствах. Но это исправимо: поможем, чем можем. Надо отдать должное и третьему президенту Армении Сержу Саргсяну: последний ход в своей сложной и многогранной политической карьере он сделал исключительно верный>, отметил Армен Дарбинян.