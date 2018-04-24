Вторник, 24 Апреля 2018 14:03

АрмИнфо.И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян созвал заседание Совбеза. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс- службе правительства РА.

Во встрече приняли участие и.о. вице-премьера Армен Геворкян, и.о. министра обороны Виген Саркисян, и.о. главы МИД Эдвард Налбандян, начальник Службы национальной безопасности Георгий Кутоян, начальник Полиции Владимир Гаспарян, начальник Генштаба ВС РА Мовсес Акопян.

Карапетян в начале встречи коснулся ряда срочных вопросов, обусловленных обстановкой, сложившееся в стране. "Во-первых, хочу обратиться к нашим вооруженным силам и от имени всех выразить благодарность нашим солдатам, офицерам и особенно силам, осуществляющим боевое дежурство, за выполнение своей миссии с чувством высокого долга и ответственности, вне зависимости от процессов. Не должно быть каких-либо сомнений в том, что мы бдительны и едины", - сказал и.о. премьера.

Карапетян обратившись к Саркисяну заметил, что оперативная сводка последних дней свидетельствует об активном передвижении живой силы и техники противника к карабахско-азербайджанской линии соприкосновения войск. И в этом контексте он констатировал, что в связи с данным фактом уже вступили с заявлением сопредседатели Минской группы ОБСЕ. "Согласны, что незамедлительно нужно снизить эту напряженность. Мы это вопрос сегодня также обсуждали с президентом Арцаха. Как в прошлом, так и сегодня политическое руководство двух стран и ВС готовы дать адекватный ответ любой попытке нарушить режим прекращения огня, и сдержать действия. У противника не должно быть каких-либо иллюзий с этой точки зрения", - сказал Карапетян.

Во-вторых, г-н Гаспарян, продолжил и.о. премьер-министра, полиция в эти дни продемонстрировала высокий профессионализм и способность обеспечить общественную безопасность. Он выразил благодарность всем полицейским за самоотверженность, работу и терпимость. Вместе с тем, он подчеркнул, что наряду с сохранение терпимости во время массовых демонстраций, митингов, не менее важно понимать, необходимость быть бдительными с точки зрения обеспечения общественного порядка. " С сегодняшнего дня должен быть восстановлен и обеспечен естественный общественный порядок. В-третьих, г-н Кутоян, особо хочу выделить проявленную в эти дни со стороны СНБ РА бдительность и надлежащее выполнение обязательств. Известно, что некоторые силы попытались воспользоваться сложившейся в нашей стране ситуацией. Продолжим быть строги и решительны в вопросе обеспечения государственной безопасности. Наше общество должно быть уверено, что государственные структуры продолжают в полной мере выполнять возложенные функции в соответствии с буквой закона. Внешние партнеры могут быть уверены, что Армения привержена всем ранее взятым партнерским обязательствам, а остальные внешние силы должны четко осознавать, что весь комплекс наших возможностей продолжает полностью обеспечивать нашу национальную безопасность", - заключил Карапетян.