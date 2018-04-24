Вторник, 24 Апреля 2018 11:29

АрмИнфо. Активисты движения "Сделай шаг, откажи Сержу" Давид Санасарян, Армен Григорян, и Тигран Мазманян освобождены. Они обвиняются в организации массовых беспорядков и организации и проведении собраний в нарушение установленного законом порядка.

Давид Санасарян освобожден по решению суда под подписку о невыезде. Армена Григорян освободил под подписку о невыезде руководитель следственной группы по уголовному делу.

Отметим, что Тигран Мазманян был задержан 17 апреля, и арестован 20 апреля. Активисту предъявлено обвинение по признакам статьи 225, ч. 2 УК Армении. Данная статья предполагает лишение свободы от 3 до 8 лет. Мазманян подозревался в участии в беспорядках у здания Общественного радио. Eму изменена мера пресечения.

23 апреля были задержаны лидеры движения "Сделай шаг, откажи Сержу" депутаты Никол Пашинян, Арарат Мирзоян, Сасун Микаелян, а также координаторы Армен Григорян, Давид Санасарян и ряд других лиц. Таким образом, власти страны попытались обезглавить движение. Однако, митинги в Армении не прекратились. Далее Специальная следственная служба сообщила, что 24 участника акций протестов, из числа подвергнутых приводу в полицейские отделения, по подозрению в участии, организации и проведении массовых беспорядков были задержаны по решению следователей. В их числе депутаты Никол Пашинян, СасунМикаэлян, Арарат Мирзоян. Задержаны также Тигран Мазманян, Армен Григорян, Давид Санасарян, а Гор Мирзоян, Эрик Хачатрян, Айкарам Мнацаканян задержаны по подозрению в применении насилия в ходе активного участия в незаконных митингах и массовых беспорядках. "По положению на 22 апреля у трех задержанных находятся в статусе обвиняемых, остальные - подозреваемых. В отношении обвиняемых Мазманяна и Мирзояна избрана мера пресечения в виде ареста", - сообщала ССС.