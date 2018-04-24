Вторник, 24 Апреля 2018 11:28

АрмИнфо.24 апреля ночью произошел крупный пожар на одной из подземных автостоянок Еревана.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, сигнал о пожаре, возникшем под домом 29 на улице Ростомяна, поступил 24 апреля в 02.46 по местному времени. На место происшествия отбыли шесть боевых расчетов, группы реагирования Национального антикризисного центра, координатор психологической поддержки. Выяснилось, что на автостоянке горят две машины, подъезды задымлены.

Дым мешал спасателям подойти к зданию. Для эвакуации жителей потребовались дополнительные расчеты, техника и лестницы. Спасателям удалось безопасно эвакуировать из здания 80 жителей, десять из которых - дети. Пострадавших нет. Дежурный врач центра медицины катастроф оказал помощь 15 жителям и 10 пожарникам-спасателям, а координатор - психологическую поддержку

восьми гражданам. Пожар был локализован в 04:05, потушен - в 04:24. Полностью сгорели автомашины марок "Lexus" и "Hyundai Elison". Водители неизвестны.

МЧС призывает граждан проявлять бдительность, соблюдать правила безопасности.