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АрмИнфо.24 апреля ночью произошел крупный пожар на одной из подземных автостоянок Еревана.
Согласно сообщению пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, сигнал о пожаре, возникшем под домом 29 на улице Ростомяна, поступил 24 апреля в 02.46 по местному времени. На место происшествия отбыли шесть боевых расчетов, группы реагирования Национального антикризисного центра, координатор психологической поддержки. Выяснилось, что на автостоянке горят две машины, подъезды задымлены.
Дым мешал спасателям подойти к зданию. Для эвакуации жителей потребовались дополнительные расчеты, техника и лестницы. Спасателям удалось безопасно эвакуировать из здания 80 жителей, десять из которых - дети. Пострадавших нет. Дежурный врач центра медицины катастроф оказал помощь 15 жителям и 10 пожарникам-спасателям, а координатор - психологическую поддержку
восьми гражданам. Пожар был локализован в 04:05, потушен - в 04:24. Полностью сгорели автомашины марок "Lexus" и "Hyundai Elison". Водители неизвестны.
МЧС призывает граждан проявлять бдительность, соблюдать правила безопасности.
|По положению на 21:30 23 апреля в больницах Еревана получали лечение 7-ро граждан
|Содокладчики ПАСЕ по мониторингу в Армении приветствовали решение Сержа Саргсяна уйти в отставку
|AGBU: мир осознал демократический дух граждан Армении
|В целях безопасности, в связи с 24 апреля полиция Армении призывает всех водителей соблюдать правила дорожного движения
|Спикер Госдумы назвал отставку Сержа Саргсяна внутренним делом Армении
|Левон Барсегян вышел на свободу
|Освобождены Давид Санасарян, Армен Григорян и Тигран Мазманян
|На одной из подземных автостоянок Еревана произошел крупный пожар
|Президент Франции: Память о Геноциде и значение его уроков касаются каждого из нас
|Бако Саакян: Геноцид армян - глубокая боль для всего армянства, которая обязывает быть всегда бдительными и осмотрительными
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25 апреля
|Исполняется 103-я годовщина Геноцида армян
|Госдеп: США рассчитывают тесно сотрудничать с новым правительством Армении
|Генсек ООН призвал обеспечить стабильность в Армении и регионе после отставки Саргсяна
|Президент РА: к протестам в стране привели накопленные социальные проблемы
|Российский премьер подчеркивает важность сохранения ситуации в Армении в конституционном поле
|Партия АРФ "Дашнакцутюн" в связи с напряженной ситуацией в стране не станет проводить шествие с факелами
|Налбандян привлек внимание финских парламентариев на скопление живой силы ВС Азербайджана на передовой
|Армия обороны НКР представила доказательства передвижения живой силы противника на передовой
|Пашинян приветствовал реакцию Москвы на внутриполитические события в Армении
|АРФД: Своевременная отставка Сержа Сагрсяна, освобождение задержанных трех депутатов создала предпосылки для начала нового этапа развития Армении
|Никол Пашинян: Победа "бархатной революции" должна быть полной, но мы должны исключить попытки вендетты
|Минские посредники призвали стороны карабахского конфликта уважать режим прекращения огня
|Карен Карапетян: Происходящие политические процессы не должны каким-либо образом отразиться на естественной работе исполнительного органа
|Бако Саакян и Роберт Кочарян обсудили, создавшуюся в Армении внутриполитическую ситуацию
|Михаил Саакашвили: Армяне показали всему миру, что хотят жить свободно от коррупции в условиях, когда другие не диктуют, как устраивать жизнь
|Арарат Мирзоян: В Армении должны пройти свободные и справедливые выборы
|Правительство Армении в полном составе подало в отставку
|Президент Армении переназначил восемь министров
|На площади Республики в Ереване проходит многотысячный митинг движения "Сделай шаг, откажи Сержу" (video)
|Президент Армении и посол США обсудили внутриполитические развития в республике
|Армянская ассамблея Америки приветствовала демократические событиями в Армении
|Карен Карапетян будет исполнять полномочия премьер-министра Армении
|Бако Саакян обсудил внутриполитическую ситуацию в стране с Левоном Тер-Петросяном
|Комментарий министра иностранных дел Республики Армения Эдварда Налбандяна в связи с ситуацией на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских войск
|Захарова о ситуации в Армении: Народ, имеющий силу, даже в самые сложные моменты своей истории не разъединиться - великий народ
|Народ с ликованием встретил новость об отставке премьер-министра Армении Сержа Саргсяна (video)
|Серж Саркисян подал в отставку
|Комиссар Совета Европы по правам человека: Mирные демонстранты не должны быть лишены свобод
|Пашинян представит детали встречи с Кареном Карапетяном на вечернем митинге
|Серж Саргсян уходит, найден компромисс - Карен Карапетян займет пост премьера
|В рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Ереване задержан 41 человек
|Минфин Армении выражает свою озабоченность: Рынки любят политическую стабильность, равновесие и низкие риски
|Освобожденный депутат Никол Пашинян уже возглавляет оппозиционное шествие
|Генрих Мхитарян: Я с тобой, армянская нация
|Министерство образования и науки обратилось с призывом к родителям и учащимся
|Кремль о событиях в Армении: Это исключительно внутреннее дело этой страны
|Никол Пашинян находится в Месте содержания заключенных Еревана
|МО Армении грозит привлечь к строгой ответственности военнослужащих миротворческой бригады, присоединившихся к акции протеста
|Глава СНБ предупреждает тех, кто пытается "ловить рыбу в мутной воде" - все, без исключения не останутся безнаказанными
|Министерство обороны Арцаха осуждает все попытки вовлечения армии в политические процессы
|Давид Арутюнян: Адвокат Пашиняна информирован о месте его нахождения
|Министерство обороны: Наша общественность должна быть уверена, что Армия обороны выполнит поставленную перед ней задачу
|Карен Карапетян: Принято решение отозвать из парламента ходатайство об аресте трех депутатов - Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна
|Давид Арутюнян: Армения признает право на свободу собраний и последовательна в вопросе его уважения
|Налбандян призвал демонстрантов к диалогу
|В Минобороны Азербайджана обвиняют армянскую строну в попытке провокации на передовой: Минобороны Армении пока не реагирует
|Полицейские в Ереване избили врача: в госучреждениях табу на участие в акциях протеста
|Ситуация в городе Ванадзор напряженная - мэрия отключила электричество, депутат от РПА угрожает ванадзорцам увольнениями
|Налбандян уверяет ЕС: Армения не только полностью уважает право на свободу собраний, но и на практике обеспечивает их пропорциональное применение
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