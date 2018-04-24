Вторник, 24 Апреля 2018 10:41

АрмИнфо. Франция помнит об убийстве 24 апреля 1915 года в Константинополе 600 представителей армянской интеллигенции, что послужило началу первого в ХХ веке геноцида. Об этом говорится в послании президента Франции Эммануэля Макрона президенту Армении Армену Саркисяну.

"Мы не никогда не забудем тех убитых мужчин, женщин и детей, которые на дорогах изгнания нашли свою смерть от голода, холода и

истощения", - отметил в своем послании глава французского государства, которое приводит пресс-служба президента РА. Эммануэль Макрон напомнил, Франция в лице Жоржа Клемансо, Анатоля Франса и Жана Жореса осудила резню армянского народа в Османской империи, приняв многочисленных беженцев. Вместе с Великобританией и Россией Франция еще 25 мая 1915 года охарактеризовала те события, как преступление против человечества и цивилизации. В сентябре 2015 года французский корабль под огнем смог спасти 4 тысяч беженцев из Муса Лера.

"Память о Геноциде и значение его уроков касаются каждого из нас. В этот день памяти жертв Геноцида армян и его 103-летней годовщины шлю

Вам и всему армянскому народу самые теплые и дружеские пожелания. Примите, господин президент, мое глубочайшее уважение", - говорится в

послании Эммануэля Макрона.

Напомним, что сегодня, 24 апреля весь армянский народ отмечает 103-ую годовщину Геноцида армян, совершенного в Османской Турции в 1915 году. В результате геноцида были совершены массовые убийства 1,5 млн человек, столько же людей рассеялись по всему миру. Были уничтожены тысячи армянских рукописей, сотни исторических и архитектурных памятников, сожжены более 60 армянских городов и 2,5 тысячи сел. В 2015 году Армянская Апостольская Церковь канонизировала жертв Геноцида. Геноцид армян признан многими государствами. Первым его признал в 1965 г Уругвай. Впоследствии его примеру последовали Россия, Франция, Италия, Германия, Голландия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, а также 45 штатов США. Геноцид армян также признали Ватикан и Всемирный совет церквей.