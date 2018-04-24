Вторник, 24 Апреля 2018 10:40

АрмИнфо.1915 год вошел в историю как год Геноцида армян - чудовищного преступления, осуществленного в Османской Турции на государственном уровне. 24 апреля весь армянский народ скорбит и преклоняется перед святой памятью жертв Армянского геноцида. Об этом говорится в послании президента Арцаха Бако Саакяна.

В послании, в частности, отмечается, что это дань уважения 1.5 миллионам соотечественникам: безвинным детям, старикам и женщинам, деятелям культуры и искусства, государственным и политическим лицам, простым людям, которые стали жертвой турецкого ятагана только из-за того, что были армянами. Сотни тысяч армян стали изгнанниками, оставив свои дома и найдя кров в разных частях мира.

"Наш народ сумел пережить это кровавое бедствие и не только пережить, но и вновь построить свой очаг, обустроить и защитить родную землю, одержав большие победы. Свидетельством этих побед является существование сегодня двух свободных, независимых и суверенных армянских республик, которые благодаря единым усилиям и преданности нашего народа, наших братьев и сестер из Диаспоры твердым шагом идут

к надежному будущему. Геноцид армян - глубокая боль для всего армянства, которая обязывает нас быть всегда бдительными и

осмотрительными, делать все возможное для последовательного укрепления и усиления армянской независимой государственности. Быть сплоченными, едиными, верить и надеяться на собственные силы, превыше всего ставить общенациональные интересы и ценности. Это единственный путь прогресса нашего народа, это важнейший урок Геноцида армян", - говорится в послании президента Арцаха.