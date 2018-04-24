Вторник, 24 Апреля 2018 09:55

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 25 апреля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома 1-43 на 1-ой, 17 на 4-ой улице, 1-34 на 7-ой улице Канакера и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственный дом 2 на 1-ом переулке 6-ой улицы Канакера и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 16-36 на 4-ом переулке пр. Баграмяна, жилые дома 31, 33 на ул. Гюльбенкяна, жилой дом 12 на ул. Касяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 7-14 в Нор Харберде, собственные дома 47-62 на 7-ой улице, 27-60 на 9-ой улице, 61-87 на 32-ой улице, 32-60 на 40-ой улице, 54-60 на 42-ой улице, 25-46 на 44-ой улице в Ареше; жилой дом 1 и собственные дома 3-53 на 42-ой улице Ареша, жилые дома 2-34 на 44-ой улице Ареша;

10:30-16:30 жилые дома 12, 14, 16, 18 на ул. Сафарян, жилой дом 7 на ул. Джугаи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 21, 23, 28 на пр. Гая, школа N139, детский сад N250 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 11, 13, 15, 17, 19, 21 на ул. Гюликевхян, жилые дома 11, 13, 13/1, 13/2, 15 на ул. Бакунца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве; частично ряды Сари тага 13-19 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 4- 37 на 13-ой улице Сари тага, собственные дома 11-40 на 19-ой улице в Сари тага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 5-47 на ул. Таирова, частично собственные дома 87-346 в Норагюхе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 10 на ул. Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 3-102 на ул. Руставели, собственные дома 24-38 на ул. Ереванци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), адрес 140/6 на ул. Давида-Бэка, собственные дома 1-67 на ул. Арменакяна, собственные дома 301-305 на ул. Норки Айгинер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); 11:00-15:00собственные дома 1-85 на 26-ой улице в Нор-Ареше; в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично улица Туманяна в городе Веди; частично улицы Шаумяна, Ханджяна в городе Арарат;

10:00-14:00 частично село Воскетап;

10:00-15:00 частично село Даракерт;

10:30-16:00 частично село Далар;

11:00-14:30 жилые дома 105, 107, 111, 113, 119 на ул. Исакова в городе Арташат;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-14:00 частично улицы Андраника, Камо в городе Ехегнадзор;

11:00-16:00 частично село Малишка;

14:30-16:00 частично село Агнджадзор;

10:00-16:00 частично улицы Шинарарнери, Исраеля Ори, жилые дома 34, 36 на Джермукском шоссе в городе Вайк;

в Ктайкскоммарзе:

13?00-16?00 завод "Раздан-Маш", ООО "Голден-филд" в городе Раздан;

в Гегаркуникском марзе:

11?00-13?00 села Шоржа, Ахберк, Зил, Артаниш, станции сотовых операторов "АрменТел", "Виваселл МТС", "Юком";

в Ширакском марзе:

10:00-14:00 улицы 2, 3 общины Тавшут в районе Ашоцк;

10:00-16:00 частично община Покр Сепасар в районе Ашоцк;

10:00-15:00 община Арегнадем в районе Амасия;

11:00-17:00 потребители центральных и южных участков города Артик;

в Сюникском марзе:

10:30-13:00 улицы Камо, Туманяна, частично улицы Теряна, Раффи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан;

11:00-17:00 села Вагатин, Агиту, Нораван, Воротан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:30-16:30 села Ангегакот, Шаки, Бардзраван, Гегвардот, Шагат, Цгук, Сарнакунк, Спандарян, Горайк и прилегающие абоненты (не

являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.